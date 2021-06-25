Нафтогаз пересмотрит планы по бурению новых скважин НАК "Нафтогаз Украины" пересматривает планы по бурению для увеличения добычи природного газа, сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.



"Прежде всего, мы будем увеличивать добычу, и уже в ближайшее время. Для этого сейчас пересматриваем наши планы бурения и проведения соответствующих работ на имеющемся фонде скважин", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



По словам Витренко, существующая мировая тенденция к увеличению цен на углеводороды также способствует проведению работ и операций, которые ранее не имели экономического смысла из-за низких цен.



"Более того, мы пересматриваем подход, потому что раньше он был упрощенный и неправильный. Смотрели на срок окупаемости, причем искусственный и слишком агрессивный, который имеет смысл для маленьких коммерческих, а не крупных компаний. Обычно смотрят не на срок окупаемости, а на дисконтированный денежный поток. Это более сложное моделирование, но более правильный подход", - добавил он.



Витренко также напомнил, что "Нафтогаз" является национальной государственной компанией, поэтому должен прилагать больше усилий для наращивания внутренней добычи, чем частные коммерческие компании.



"Если для частной коммерческой компании бурить или делать какие-то операции могут не иметь экономического смысла, учитывая полную сумму ренты, которую нужно платить, то для национальной компании понятно, что даже если на отдельной скважине она не достигает положительного экономического эффекта с учетом ренты, то все равно есть положительный эффект для государства", - резюмировал глава НАК.



Как сообщалось, "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза. При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года превысит инвестиции в уже разведанные. Группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.



В начале июня 2021 года "Нафтогаз" сообщил, что из 35 имеющихся у компании буровых станков (20 новых и 15 модернизированных) задействованы 29. Работы выполняют буровые команды, прошедшие обучение на базе мировых лидеров по производству бурового оборудования. "Нафтогаз" полностью вывел из эксплуатации устаревшие и неэффективные советские станки.



В то же время компания продолжает переоснащение на тех направлениях, которые в этом нуждаются. В частности, возобновлен процесс закупки 10 новых станков для капитального ремонта скважин с привлечением кредитных средств ЕБРР. Целевая дата поставки этого оборудования – четвертый квартал 2022 года.



"Укргазвыдобування", входящее в дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча", в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.



В частности, валовая добыча газа "Шебелинкагазвыдобування" по итогам 2020 года составила 7,55 млрд куб. м (-8,7% к 2019-му), "Полтавагазвыдобування" – 5,92 млрд куб. м (+0,9%), "Львовгазвыдобування" – 0,76 млрд куб. м (+1,3%).



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