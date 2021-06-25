Реализация СА с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины - Магера Реализация Соглашения об Ассоциации с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"У нас есть успешные примеры защиты своей позиции по лесу-кругляку. Но положения Соглашения оставляют за Украиной обязательства снятия ограничений. Этот опыт правительство должно обязательно учесть при пересмотре Соглашения об Ассоциации. Все вредоносные пункты Соглашения и риски должны быть минимизированы", - отметил он.



Нардер напомнил, что каждый год правительство Украины отчитывается о ходе выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС за год предыдущий. В этом году Кабмин отчиталось за пять лет - с 2015 по 2020. По мнению вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной Украина сейчас подводит некую черту и начинает новый процесс Евроинтеграция 2.0.



В реализации Соглашения есть и успехи, и провалы, считает С.Магера. ЕС стал одним из главных торговых партнеров Украины. Удельный вес торговли товарами и услугами с ЕС составляет 40% от общего объема торговли Украины. В 2019 году украинский экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро против 13,4 млрд евро в 2013 году. Это прямые последствия реализации Соглашения об Ассоциации.



По словам С.Магеры, наибольших успехов в реализации Соглашения Украина достигла в политическом диалоге, национальной безопасности и обороне (89%), в преодолении технических барьеров в торговле (85%), в сфере юстиции, обеспечении свобод, безопасности, защите прав человека (85%), в развитии предпринимательства (83%). Отстает Украина в финансовом сотрудничестве и борьбе с мошенничеством, социальной политике, сельском хозяйстве, транспортной сфере и энергетике.



Он также обратил внимание на то, что традиционно наиболее эффективным в выполнении условий Соглашения остается Кабинет Министров. При этом общая динамика выполнения соглашения снижается каждый год по многим причинам.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



