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Реализация СА с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины - Магера

25.06.21 10:59
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Реализация Соглашения об Ассоциации с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"У нас есть успешные примеры защиты своей позиции по лесу-кругляку. Но положения Соглашения оставляют за Украиной обязательства снятия ограничений. Этот опыт правительство должно обязательно учесть при пересмотре Соглашения об Ассоциации. Все вредоносные пункты Соглашения и риски должны быть минимизированы", - отметил он.

Нардер напомнил, что каждый год правительство Украины отчитывается о ходе выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС за год предыдущий. В этом году Кабмин отчиталось за пять лет - с 2015 по 2020. По мнению вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной Украина сейчас подводит некую черту и начинает новый процесс Евроинтеграция 2.0.

В реализации Соглашения есть и успехи, и провалы, считает С.Магера. ЕС стал одним из главных торговых партнеров Украины. Удельный вес торговли товарами и услугами с ЕС составляет 40% от общего объема торговли Украины. В 2019 году украинский экспорт в ЕС составил 19,1 млрд евро против 13,4 млрд евро в 2013 году. Это прямые последствия реализации Соглашения об Ассоциации.

По словам С.Магеры, наибольших успехов в реализации Соглашения Украина достигла в политическом диалоге, национальной безопасности и обороне (89%), в преодолении технических барьеров в торговле (85%), в сфере юстиции, обеспечении свобод, безопасности, защите прав человека (85%), в развитии предпринимательства (83%). Отстает Украина в финансовом сотрудничестве и борьбе с мошенничеством, социальной политике, сельском хозяйстве, транспортной сфере и энергетике.

Он также обратил внимание на то, что традиционно наиболее эффективным в выполнении условий Соглашения остается Кабинет Министров. При этом общая динамика выполнения соглашения снижается каждый год по многим причинам.

МинПром

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