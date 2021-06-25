Voestalpine заявила о разработке процесса производства зеленой стали Австрийская компания Voestalpine заявляет, что разработала промышленный процесс производства стали без использования ископаемого углерода, на который она получила права интеллектуальной собственности в Европейском патентном бюро.



Патент действителен во всех основных европейских странах-производителях стали и, в частности, касается производства губчатого железа (DRI или HBI) с использованием зеленого водорода и биогаза в процессе прямого восстановления, говорится в сообщении компании.



"Мы убеждены, что преобразование черной металлургии в Европе возможно только в том случае, если мы все будем работать вместе. Мы сосредоточены на сотрудничестве и диалоге со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Герберт Эйбенштайнер, председатель правления Voestalpine.



Voestalpine заявляет, что в разработанном ей процессе используется зеленый водород и биогаз в процессе прямого восстановления, что дает другие преимущества помимо углеродной нейтральности.



У Voestalpine есть амбициозный план по декарбонизации производства стали. В качестве первого шага компания планирует сократить выбросы CO2 на 30% до 2030 года, используя гибридную технологию и дуговые печи.



Ее долгосрочная цель состоит в том, чтобы затем увеличить долю экологически чистой электроэнергии и водорода, используемых в процессе производства стали, вместе с климатически нейтральными исходными материалами DRI и HBI, чтобы достичь цели производства стали с нейтральным углеродом к 2050 году.



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