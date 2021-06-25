Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Voestalpine заявила о разработке процесса производства зеленой стали

25.06.21 10:22
печать
размер текста:

Австрийская компания Voestalpine заявляет, что разработала промышленный процесс производства стали без использования ископаемого углерода, на который она получила права интеллектуальной собственности в Европейском патентном бюро.

Патент действителен во всех основных европейских странах-производителях стали и, в частности, касается производства губчатого железа (DRI или HBI) с использованием зеленого водорода и биогаза в процессе прямого восстановления, говорится в сообщении компании.

"Мы убеждены, что преобразование черной металлургии в Европе возможно только в том случае, если мы все будем работать вместе. Мы сосредоточены на сотрудничестве и диалоге со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Герберт Эйбенштайнер, председатель правления Voestalpine.

Voestalpine заявляет, что в разработанном ей процессе используется зеленый водород и биогаз в процессе прямого восстановления, что дает другие преимущества помимо углеродной нейтральности.

У Voestalpine есть амбициозный план по декарбонизации производства стали. В качестве первого шага компания планирует сократить выбросы CO2 на 30% до 2030 года, используя гибридную технологию и дуговые печи.

Ее долгосрочная цель состоит в том, чтобы затем увеличить долю экологически чистой электроэнергии и водорода, используемых в процессе производства стали, вместе с климатически нейтральными исходными материалами DRI и HBI, чтобы достичь цели производства стали с нейтральным углеродом к 2050 году.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:57
Метинвест досрочно выкупит евробонды на 116 млн долл
17:19
Евросоюз продлил санкции против России
16:48
КВСЗ изготовит для Укрзализныци 100 пассажирских вагонов
16:33
ЕБА подвергла критике решение комитета Рады по законопроекту №5600
15:33
В мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грн
14:58
Минэнерго на месяц продлило действие тарифов на э/э для населения
14:23
Нафтогаз начал закачку ПХГ на зиму
13:56
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения
13:52
Индонезия намерена ограничить производство ферроникеля
13:25
ЕС взял на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы на 55%
12:59
Продление квот на сталь со стороны ЕС актуализирует вопрос расширения внутреннего рынка в Украине
12:42
HBIS Group и POSCO создают СП по выпуску автолиста
12:22
В Минэкологии нет понимания, где взять денег на декарбонизацию - мнение
11:58
Нафтогаз пересмотрит планы по бурению новых скважин
11:20
Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл на развитие экономики
10:59
Реализация СА с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины - Магера
09:58
Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн
09:20
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
08:52
ЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и Турции
08:11
Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса
24.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!