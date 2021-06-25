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В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката

25.06.21 09:20 , Металлоснабжение с сбыт
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Министерство внутренней коммерции Аргентины заключило соглашение с основными производителями стали, цемента и другой продукции об установлении общенациональных референтных цен на строительные материалы.

Данные цены будут действовать до конца текущего года с возможным пересмотром каждые два месяца. Как отмечает Министерство, эти цены не предназначены для того чтобы применяться в реальных сделках, но они устанавливают ориентиры для потребителей и обеспечивают для них предсказуемость.

Участниками данного соглашения являются, в частности, крупнейшие производители стали в Аргентине ArcelorMittal Acindar и Ternium Argentina. Они объявили о введении референтных цен на ряд видов сортового и листового проката, а также стальную сетку и другую метизную продукцию.

В частности, на ближайшие два месяца референтная цена на катанку диаметром 6 мм, поставляемую компанией Acindar, составит $711 за т, а оцинкованный прокат Z180 толщиной 0,4 мм от компании Ternium будет котироваться по $1450-1470 за т.

МинПром

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