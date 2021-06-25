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Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса

25.06.21 08:11
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Президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций против украинского и российского бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в документе.

Согласно решению СНБО, к Фирташу и Фуксу применены санкции в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, запрета полетов и перевозок по территории Украины, запрета на вывод капиталов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, ограничение выдачи наличных по иностранным платежным картам, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности, лишение государственных наград.

Санкции в виде аннулирования лицензий и спецразрешений на разработку недр также введены в отношении ООО "Валки-Ильменит", входящего в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, и в отношении "Белореченского ГОК" из группы Ferrexpo Константина Жеваго.

Однако в санкционном списке не указаны другие химические предприятия Фирташа, в частности "Мотроновский ГОК" и "Междуреченский ГОК".

Кроме того, аналогичные санкции вводятся против генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова.

Также решением СНБО продлены санкции в отношении ряда российских олигархов и чиновников – Виктора Вексельберга, Олега Дерипаски, Аркадия и Бориса Роттенбергов, главы "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя "ВТБ Банка" Андрея Костина и других.

Всего по представлению Службы безопасности Украины санкции введены против 538 физических и 540 юридических лиц.

Соответствующий указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его обнародования.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Также санкции были введены против российского бизнесмена Павла Фукса, который, как показали проверки аппарата Совета, причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

МинПром

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