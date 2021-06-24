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Агрохолдинги должны платить налоги и прекратить спекулировать на ценах – Магера

24.06.21 17:52
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Правительство и парламент должны установить для агрохолдингов адекватную экономическим реалиям систему налогообложения и прекратить их спекуляции на продовольственном рынке, считает народный депутат Сергей Магера.

"Все должны работать и платить налоги в равных условиях. Тогда такие законопроекты как № 5600 станут не нужны в принципе", - отмечает народный депутат.

Он напомнил, что дефицит государственного бюджета перевалил отметку 300 млрд грн. В отсутствие кредитов МВФ власть пытается всеми способами сбалансировать бюджет. Активно используются заимствования на внутреннем рынке (через ОВГЗ). Сегодня налоговый Комитет ВР поддержал законопроект № 5600, направленный на значительное повышение налогового давления на бизнес, хотя некоторые депутаты предлагали поддержать альтернативный № 5600-3, более сбалансированный и отвечающий экономическим реалиям.

"Особенностью этого документа является почти полное игнорирование агрохолдингов, - обращает внимание С.Магера. – Налоги поднимают для всех, кроме них. Это крайне несправедливо по отношению к другим отраслям, особенно к промышленности, на которую приходится основной фискальный удар"

"В Украине ошибочно сложился образ сельского хозяйства, как многострадальной и весьма проблемной отрасли. Аграрии постоянно требуют и получают от правительства дотации и другие виды финансовой поддержки. Однако убыточность АПК – это миф. Сегодня отрасль представляет собой большой бизнес, где формируются многомиллиардные прибыли и финансовые потоки. Аграрное лобби в парламенте – самое сильное и влиятельное", - напомнил он.

Нардеп также отметил, что сегодня в мире фиксируются рекорды цен на продовольствие и с/х сырье. Этим умело пользуются агрохолдинги, наращивая экспортные поставки. При этом никто из них не думает о том, что уже осенью Украина может столкнуться с дефицитом продуктов питания, который обернется мощным ценовым шоком для населения.

"Впрочем, цены на продукты и так растут. За год сахар подорожал на 68%, яйца на 34%, хлеб на 17%, мясо и мясопродукты - на 10,5%. Цена подсолнечного масла в Украине выросла на 64%, однако экспортные цены на этот продукт выросли на 43%. Таким образом, агрохолдинги продают украинцам продукцию дороже, чем на внешних рынках. Это циничная спекуляция на гражданах, половина которых живет за чертой бедности. Среднестатистическая украинская семья тратит на продукты 40% своих доходов. Семья с доходами ниже среднего - 70% семейного бюджета. Поэтому сверхприбыли агрохолдингов – это не просто вопрос экономической политики, это также вопрос социальной справедливости в обществе", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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