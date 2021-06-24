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В Раде зарегистрирован альтернативный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс

24.06.21 16:49
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В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный кабминовскому законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Об этом сообщила один из соавторов документа народный депутат Виктория Гриб.

"Правительственный законопроект – сегодня скорее стоппер для экономики с рядом грубых просчетов и недостатков. Без баланса между повышением налоговой нагрузки и возможностями для развития бизнеса. С усилением административного давления и ограничением прав налогоплательщиков", - считает она.

В.Гриб выразила уверенность, что изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку ключевых отраслей, а не на их похороны. "Поэтому предлагаем если и повышать налоги, то в разумных пределах: налог на выбросы увеличить – с 10 грн/т до 30 грн/т, налог за сбросы в водные объекты – в пять раз, постепенно до 2029 года", - сказала она.

"Важно установить справедливый порядок расчета базы налогообложения и ставок налогов для добычи железной руды. На 5% увеличить акциз на этиловый спирт и другие спиртовые дистилляты. Еще один момент: Кабмин собирается забрать у местных бюджетов 5% табачного акциза из розничной торговли. Это очень сомнительная инициатива, поскольку местные бюджеты потеряют ощутимый для себя финресурс", - добавила соавтор законопроекта.

В.Гриб выразила уверенность, что сегодня важно не добивать бизнес, а при помощи налогообложения формировать предпосылки для экономического роста. Она напомнила, что представители Европейской бизнес-ассоциации также выступили против правительственного законопроекта.

"Не знаю, услышат ли голос общественности авторы законопроекта №5600, но сейчас они свято уверены, что бизнес должен платить больше налогов. Но разве экономика уже вышла из пике? Нет. Бизнес действительно способен стать локомотивом экономического роста, но не за счет повышения налогов и усложнения их администрирования. Для притока инвестиций в экономику необходима прогнозируемая налоговая политика, а не хаотичные изменения налоговой системы. Поэтому мы предлагаем альтернативу в виде собственного законопроекта. Сбалансированного и продуманного", - резюмировала народный депутат.

МинПром

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