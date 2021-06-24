Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В мае украинская промышленность выросла на 5,4%

24.06.21 16:41
печать
размер текста:

Рост промышленного производства в Украине в мае 2021 года в годовом выражении замедлился до 5,4% с 13% по итогам апреля. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

С коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в мае также составил 5,4%.

В то же время по сравнению с апрелем промышленное производство в мае сократилось на 3%, а с учетом сезонной корректировки – на 3,4%.

Госстат уточняет, что в перерабатывающей промышленности в мае 2021 года к маю 2020 года зафиксирован рост на 6,3%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован спад на 3,5%

При этом в январе-мае рост промпроизводства составил 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, по данным Госстата, в апреле 2021 года рост промышленного производства в годовом выражении ускорился до 13% с 2,1% по итогам марта и падения на 4,6% в феврале и на 4% – в январе.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:57
Метинвест досрочно выкупит евробонды на 116 млн долл
17:19
Евросоюз продлил санкции против России
16:48
КВСЗ изготовит для Укрзализныци 100 пассажирских вагонов
16:33
ЕБА подвергла критике решение комитета Рады по законопроекту №5600
15:33
В мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грн
14:58
Минэнерго на месяц продлило действие тарифов на э/э для населения
14:23
Нафтогаз начал закачку ПХГ на зиму
13:56
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения
13:52
Индонезия намерена ограничить производство ферроникеля
13:25
ЕС взял на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы на 55%
12:59
Продление квот на сталь со стороны ЕС актуализирует вопрос расширения внутреннего рынка в Украине
12:42
HBIS Group и POSCO создают СП по выпуску автолиста
12:22
В Минэкологии нет понимания, где взять денег на декарбонизацию - мнение
11:58
Нафтогаз пересмотрит планы по бурению новых скважин
11:20
Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл на развитие экономики
10:59
Реализация СА с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины - Магера
10:22
Voestalpine заявила о разработке процесса производства зеленой стали
09:58
Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн
09:20
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
08:52
ЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и Турции
24.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!