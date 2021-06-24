В РФ ввели экспортную пошлину на металлы до конца года Власти РФ приняли решение ввести экспортные пошлины на черные и цветные металлы в размере 15%, пишет издание "Коммерсант".



24 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что предлагается ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные металлы с 1 августа по 31 декабря. Базовая ставка экспортной пошлины на металлы составит 15% плюс специфическая составляющая.



Средства от пошлин будут направлены на снижение затрат на капитальное строительство. Поступления от пошлин в августе-декабре от черных металлов составят 110–115 млрд руб., а от цветных металлов — 50 млрд руб.



Пошлина будет действовать только для поставок за пределы ЕАЭС, но, по словам Решетникова, нужны механизмы для противодействия реэкспорту. Также Максим Решетников заявил, что правительство не видит предпосылок к коррекции цен на металлы.



Между тем он также добавил, что прибыль металлургической отрасли может составить от 2,1 до 2,3 трлн руб. по итогам 2020 года. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что его министерство вынуждено согласиться с вводом экспортных пошлин. Минфин, в свою очередь, заявил, что выступает за дополнительную налоговую настройку металлургов при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре.



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