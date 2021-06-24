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Налоговая реформа должна стимулировать рост экономики – Магера

24.06.21 16:18
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Украинский бизнес надеялся, что государство проведет налоговую реформу, которая поможет вывести украинскую экономику из кризиса. К сожалению, предприниматели получили обратный результат: вместо стимулов власть предлагает повысить ставки и ужесточить администрирование налогов, отмечает народный депутат Сергей Магера.

Нардеп обратил внимание на то, что за пять месяцев 2021 года план доходов госбюджета был перевыполнен на 4,7%, или 21,3 млрд грн, а ВВП за этот период снизился на 0,6%. По его мнению, такая диспропорция свидетельствует о продолжающейся стагнации экономики, хотя правительство отчитывается о возобновлении устойчивого роста.

"Мне часто доводится слышать, что в первую очередь помогать нужно большому бизнесу или, наоборот - малому. Считаю эту дискуссию неактуальной. Уже второй год отечественный бизнес работает в условиях карантинных ограничений. Многие предприятия разорились, сотни тысяч украинцев остались без работы или постоянного дохода. Поэтому задача государства сегодня – помогать бизнесу в принципе: и большому и среднему и малому", - считает политик.

По мнению С.Магеры, есть в документе также спорные новеллы, которые нуждаются в широкой дискуссии с привлечением бизнеса и международных организаций. Например, введение акциза на зеленую электроэнергию, которое прямо противоречит действующему закону № 810-IX. Последний гарантировал стабильные налоговые условия для инвесторов в сфере ВИЭ. Кроме того, на 200% повышается ставка эконалога на размещение неопасных отвалов, на 300% вырастет ставка налога на выбросы СО2. Вряд ли промышленные компании и производители зеленой э/э закладывали такие перемены в свои инвестиционные планы, под которые уже взяты кредиты. А ведь инвесторы прежде всего ценят налоговую стабильность в странах, куда собираются вложить средства, отмечает он.

"Законопроект № 5600 нужно серьезно доработать. Задачу наполнения бюджета он выполнит лишь на короткое время, да и то ценой истощения инвестиционных ресурсов бизнеса. Очень беспокоит и тот факт, что НАПК считает этот з/п содержащим высокие коррупционные риски. Нужно ли нам своими руками создавать в Украине еще одну коррупционную кормушку? Надеюсь, что народные депутаты примут во внимание все перечисленные аргументы и отклонят данный законопроект", - сказал С.Магера.

МинПром

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