Крупнейший в Испании производитель цветных металлов выставлен на продажу Международная трейдинговая компания Trafigura и государственная инвестиционная компания эмирата Абу-Даби Mubadala выставили на продажу принадлежащую им компанию Minas de Aguas Tenidas (MATSA), ведущего производителя цветных металлов в Испании.



В 2020 г. MATSA, в состав которой входят три шахты на юге Испании, произвела более 300 тыс. т медного концентрата, а также свинцовый и цинковый концентрат. В пересчете на медь ее мощности составляют около 45 тыс. т в год.



Канадский Bank of Montreal (BMO) и швейцарский банк UBS, которые являются организаторами сделки, оценивают данные активы приблизительно в $1,5-2 млрд.



По данным агентства Reuters, интерес к испанской медной компании могут проявить австралийская South32 и канадские компании Lundin Mining, Hudbay Minerals и First Quantum. Не исключено и появление предложений из КНР, хотя в Евросоюзе не одобряют проникновение китайских государственных компаний в стратегические сектора региональной экономики.



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