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Экомодернизация возможна только при поддержке государства – мнение

24.06.21 15:11
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Украинская промышленность нуждается в масштабных преобразованиях, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Уже с 2023 года начнет в полном объеме действовать углеродная пошлина на границе с ЕС (СВАМ). Пусть нам и обещали особые условия, но такие послабления не будут длиться вечно. Нам все равно нужно будет адаптировать национальную промышленность под европейские экологические нормы", - сказал он.

Нардеп отметил, что по предварительной оценке, чтобы внедрить европейские НДТМ (наилучшие доступные технологии и методы управления), необходимо минимум 270 млрд грн. У бизнеса нет таких средств в свободном доступе, а государство откровенно не спешит помогать промышленникам внедрять программы по экотрансформации производства.

Д.Шпенов считает, что ситуацию можно исправить в законодательной плоскости. "Но в Украине лоббируют принятие откровенно вредного для украинской промышленности законопроекта №4167, нде предусмотрены самые жесткие в мире сроки по внедрению НДТМ - 4-6 лет. При декларативной, то есть по сути нулевой помощи государства", - отметил он.

"Авторы з/п сетуют на необходимость следования европейскому опыту. Вот только в ЕС экомодернизация промышленности заняла 15-20 лет в зависимости от страны, а в некоторых государствах-членах Евросоюза она продолжается до сих пор. Причем до 2021 года ЕС выделил на помощь промышленности 450 млрд евро, а до 2030 года планируется выделить еще 700 млрд евро. Разительный контраст, не правда ли?", - добавил он.

"Мне кажется, что такая ситуация сложилась по причине узости государственного мышления у тех, кто сегодня отвечает за проведение в Украине промышленной и экологической политики. Нельзя не помогать бизнесу и ждать, пока тот сам проведет экомодернизацию. Промышленники сами не справятся, у них просто не хватит ресурсов. В результате Украина потеряет экспортные рынки, валютную выручку, налоговые поступления и сотни тысяч рабочих мест. Стоит ли все это того, чтобы просто отозвать з/п № 4167?!", - подытожил Д.Шпенов.

МинПром

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