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Законопроект № 4167 может стать стимулом для экономики, если его изменить – Шпенов

24.06.21 14:28
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Законопроект № 4167 о промышленном загрязнении, который подвергся заслуженной критике со стороны экспертов и предприятий, может создать необходимые стимулы для развития экономики, если его правильно адаптировать под европейскую практику и украинские реалии. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Нардеп подчеркнул, что в нынешней, уже третьей редакции, документ по-прежнему направлен на деиндустриализацию Украины и поэтому является опасным.

"Государству важно понять, что экомодернизация – это прежде всего большой бизнес. Здесь закупаются новые технологии и оборудование, создаются новые рабочие места, переобучается персонал, запускаются в производство новые виды продукции и т.д. Масштабная экологическая модернизация промышленности может стать долгосрочным драйвером экономического роста. Опыт европейских государств тому подтверждение", - сказал он.

Д.Шпенов отметил, что в Европейском Союзе действуют высокие экологические требования к промышленному загрязнению. Государство более чем настойчиво рекомендует промышленным предприятиям внедрять наилучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ), а также переходить на более экологичные технологии производства. Однако все это подкреплено мощной фискальной и финансовой поддержкой, а также предоставлением различных экономических стимулов.

"Жаль, что авторы з/п № 4167 невнимательно изучили европейский опыт. На внедрение НДТМ они дали отечественным промышленникам всего 4-6 лет и ноль (!) государственной поддержки. Соседняя Польша внедряла НДТМ более 20 лет, Словакия – 17. При этом на начало 2021 года ЕС выделил на экотрансформацию европейской промышленности 450 млрд евро, еще 700 млрд евро будет выделено до 2030 года", - отмечает политик.

"Чтобы выжить и быть успешным в современной экономике, нужно мыслить гибко и масштабно. Там, где другие видят проблему, необходимо видеть возможность. Если грамотно переписать законопроект № 4167, создав на его основе европейскую модель экотрансформации промышленности, польза будет всем. Государство получит дополнительные налоги и рабочие места, а бизнес – господдержку и шанс сохранить конкурентные позиции на мировых рынках", - резюмировал народный депутат.

МинПром


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