Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕС ввел экономические санкции против Беларуси

24.06.21 13:58
печать
размер текста:

Совет Евросоюза ввел очередные ограничительные меры в отношении Белоруссии, под санкции попали нефтяная отрасль и производство калия. Также ограничен доступ республики на финансовые рынки ЕС. Решение принято в ответ на нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, сообщается на сайте Совета ЕС.

Санкции ЕС включают:

- запрет на поставки технологий и оборудования для слежения в интернете, продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных или полицейских нужд,
- закрытие доступа к рынкам капитала ЕС,
- прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком всех программ для республики,
- запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности.

В заявлении Совета ЕС отмечено, что ЕС вводит ограничения с октября 2020 года в ответ на фальсификацию президентских выборов. Санкции введены в отношении 166 физических и 15 юридических лиц.

21 июня Совет ЕС расширил санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В список попали 78 человек и восемь организаций, в том числе сын президента Александра Лукашенко Дмитрий (не занимает государственных постов, руководит общественным объединением «Президентский спортивный клуб») и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair также ввели Великобритания, Канада и США.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:57
Метинвест досрочно выкупит евробонды на 116 млн долл
17:19
Евросоюз продлил санкции против России
16:48
КВСЗ изготовит для Укрзализныци 100 пассажирских вагонов
16:33
ЕБА подвергла критике решение комитета Рады по законопроекту №5600
15:33
В мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грн
14:58
Минэнерго на месяц продлило действие тарифов на э/э для населения
14:23
Нафтогаз начал закачку ПХГ на зиму
13:56
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения
13:52
Индонезия намерена ограничить производство ферроникеля
13:25
ЕС взял на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы на 55%
12:59
Продление квот на сталь со стороны ЕС актуализирует вопрос расширения внутреннего рынка в Украине
12:42
HBIS Group и POSCO создают СП по выпуску автолиста
12:22
В Минэкологии нет понимания, где взять денег на декарбонизацию - мнение
11:58
Нафтогаз пересмотрит планы по бурению новых скважин
11:20
Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл на развитие экономики
10:59
Реализация СА с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины - Магера
10:22
Voestalpine заявила о разработке процесса производства зеленой стали
09:58
Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн
09:20
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
08:52
ЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и Турции
24.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!