ЕС ввел экономические санкции против Беларуси Совет Евросоюза ввел очередные ограничительные меры в отношении Белоруссии, под санкции попали нефтяная отрасль и производство калия. Также ограничен доступ республики на финансовые рынки ЕС. Решение принято в ответ на нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая, сообщается на сайте Совета ЕС.



Санкции ЕС включают:



- запрет на поставки технологий и оборудования для слежения в интернете, продукции двойного назначения, которая может использоваться для военных или полицейских нужд,

- закрытие доступа к рынкам капитала ЕС,

- прекращение финансирования Европейским инвестиционным банком всех программ для республики,

- запрет на торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности.



В заявлении Совета ЕС отмечено, что ЕС вводит ограничения с октября 2020 года в ответ на фальсификацию президентских выборов. Санкции введены в отношении 166 физических и 15 юридических лиц.



21 июня Совет ЕС расширил санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В список попали 78 человек и восемь организаций, в том числе сын президента Александра Лукашенко Дмитрий (не занимает государственных постов, руководит общественным объединением «Президентский спортивный клуб») и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair также ввели Великобритания, Канада и США.



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