В Метинвесте надеются на сбалансированное решение по рентным ставкам на добычу руды Группа "Метинвест" надеется, что во время рассмотрения в Верховной Раде законопроекта №5600, предусматривающего повышение рентных ставок на добычу железной руды, законодателям удастся принять сбалансированное решение. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.



"Я надеюсь, что все-таки между первым и вторым чтением будет достаточно квалифицированной дискуссии вокруг этого законопроекта и в комитете получится найти те решения, которые с одной стороны помогут государству получить более высокие поступления в момент суперцикла и в то же время помогут отрасли не пострадать когда он закончится", - сказал он.



При этом он обратил внимание на то, что во время высоких цен на руду у украинских горнорудных предприятий растет чистая прибыль с которой они платят налог в госбюджет. В частности группа "Метинвест" в первом полугодии текущего года уже увеличила уплату налога на прибыль в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более чем 10 млрд грн.



Говоря о законодательных инициативах касающихся увеличения рентных платежей, топ-менеджер напомнил, что с момента предыдущего их повышения прошел всего год. "Больше всего здесь смущают две вещи. Первая это непредсказуемость наших законодателей, то что практически нет какого то стабильного климата для компаний в котором они могут работать и планировать инвестиции, каждая из которых окупается 5-7-10 лет и если мы не будем понимать какой у нас прогноз фискальной системы мы не сможем нормально инвестировать. Второй момент, который смущает меня еще больше, это то что эти инициативы вводятся без просчета последствий для отрасли, для экономики всей страны и без прозрачного обсуждения с представителями отрасли", - сказал он.



В то же время Ю.Рыженков обратил внимание на то, что законодатели уже учли коэффициент сухого веса для железной руды при взимании налога, однако законопроект №5600 "все равно выбрал самые высокие ставки среди наших мировых конкурентов". В частности он отметил, что рентной ставки в 10% нет ни в одной из стран, где добывают железную руду. Кроме того ставки ренты в 5% (Австралия) и 3,5% (Бразилия) взимаются не с цены реализации продукции в Китае, а от стоимости полученного сырья на предприятии, то есть без учета логистики. При этом Ю.Рыженков обратил внимание на то, что в России и Казахстане, производители которых также активно конкурируют с украинскими рударями, ставки ренты еще ниже.



"Мы не можем навязывать свое мнение, каким должно быть налогообложение, законодатель должен сам определиться, чего он хочет с точки зрения развития экономики. В моем понимании наиболее правильным ходом было бы посмотреть каким образом это делается в мире, какие лучшие практики и заимствовать их не изобретая свой велосипед", - резюмировал Ю.Рыженков.



МинПром



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