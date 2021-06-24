За 7 лет экспорт украинских товаров в ЕС вырос на 60% Начиная с 2014 года экспорт украинских товаров в Европейский союз увеличился на 60%. Об этом заявила и.о. заместителя генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина, передает Европейская правда.



"Рост экспорта с начала временного применения Соглашения об ассоциации в 2014 году составил 60%", - сказала она во время презентации итогов выполнения Соглашения об ассоциации.



В отчете о выполнении Соглашения об ассоциации отмечается, что удельный вес торговли товарами с ЕС от общего объема внешней торговли Украины составляет 40,7%.



Отмечается, что Евросоюз стал крупнейшим торговым партнером Украины. В структуре экспорта преобладают зерновые, масличные культуры и масла, растет экспорт ряда других аграрных и пищевых продуктов.



"Очень активно происходит гармонизация стандартов как в технической сфере, так и в аграрной", - сказала Нелина.



В частности, 4161 стандарт был приведен в соответствие с европейскими нормами.



МинПром

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