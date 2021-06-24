В Раде зарегистрированы инициативы по развитию индустриальных парков В парламенте зарегистрированы законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, содержащие фискальные стимулы для индустриальных парков. Соавторами стали 29 народных депутатов разных фракций. Эти инициативы получили регистрационные номера 5688 и 5689.



Законопроекты предусматривают возможность для участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов.



При этом к получателям стимулов будут установлены требования с целью избежать злоупотреблений при использовании особого налогового режима. Так, участником индустриального парка сможет быть отдельное юрлицо с видами деятельности, относящихся к перерабатывающей промышленности и научно-технической деятельности. Ввезенное в льготном режиме оборудование должно в течение 5 лет работать исключительно в пределах индустриального парка - без права сдачи в аренду, лизинг или передачу в пользование третьим лицам.



Для получения стимула по налогу на прибыль участник индустриального парка должен находиться там не менее 10 лет, не должен начислять и выплачивать дивиденды.



Вместе с уже рассматриваемым в парламенте законопроектом 4416-1 два новых законопроекта составляют пакет инициатив, призванных запустить механизм индустриальных парков в Украине.



По словам одного из авторов законопроектов, заместителя председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, предлагаемый набор налоговых и таможенных стимулов для резидентов индустриальных парков позволит Украине конкурировать за инвестиции с соседними странами.



"Без налоговых, таможенных и финансовых стимулов индустриальные парки нигде не работают. Есть понятный набор инструментов, испробованный многими странами, в том числе нашими соседями. Поэтому не надо изобретать велосипед. Надо просто следовать тому, что они сами делали, чтобы стать успешными", - подчеркнул замглавы комитета ВР по экономразвитию.



В качестве примера он привел Венгрию, где в 210 индустриальных парках создается около 30% национального ВВП.



При этом в Венгрии при заходе в индустриальный парк инвесторам предлагают налоговую скидку до 80% на 5 лет (при условии инвестиций более €350 тыс.), а также 50% скидки на оплату социальных взносов и государственные субсидии в размере €1300 за каждое рабочее место.



Кисилевский отметил, что предоставление индустриальным паркам различных стимулов выгодно для государства – поскольку каждый $1 государственных вложений в парк позволяет привлечь $5-6 инвестиций. Кроме того, один гектар площади индустриального парка создает по экспертным оценкам около 50 рабочих мест.



Индустриальный парк – это участок земли промышленного назначения, куда подведены инженерные сети и дороги, могут быть готовые промышленные корпуса. Инвестору достаточно установить оборудование на начать работать. В международной практике на территории индустриальных парков действуют специальные налоговые режимы, инвесторам предоставляются ряд компенсаций. Индустриальные парки являются распространенным инструментом промышленного развития, направленного на преодоление сырьевой структуры экономики.



МинПром



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