Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Раде зарегистрированы инициативы по развитию индустриальных парков

24.06.21 10:59
печать
размер текста:

В парламенте зарегистрированы законопроекты с изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, содержащие фискальные стимулы для индустриальных парков. Соавторами стали 29 народных депутатов разных фракций. Эти инициативы получили регистрационные номера 5688 и 5689.

Законопроекты предусматривают возможность для участников индустриальных парков получить освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование, импортного НДС на оборудование и от налога на прибыль на 10 лет. Также предлагается предоставить местных властям право устанавливать льготы по местным налогам для индустриальных парков и их резидентов.

При этом к получателям стимулов будут установлены требования с целью избежать злоупотреблений при использовании особого налогового режима. Так, участником индустриального парка сможет быть отдельное юрлицо с видами деятельности, относящихся к перерабатывающей промышленности и научно-технической деятельности. Ввезенное в льготном режиме оборудование должно в течение 5 лет работать исключительно в пределах индустриального парка - без права сдачи в аренду, лизинг или передачу в пользование третьим лицам.

Для получения стимула по налогу на прибыль участник индустриального парка должен находиться там не менее 10 лет, не должен начислять и выплачивать дивиденды.

Вместе с уже рассматриваемым в парламенте законопроектом 4416-1 два новых законопроекта составляют пакет инициатив, призванных запустить механизм индустриальных парков в Украине.

По словам одного из авторов законопроектов, заместителя председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, предлагаемый набор налоговых и таможенных стимулов для резидентов индустриальных парков позволит Украине конкурировать за инвестиции с соседними странами.

"Без налоговых, таможенных и финансовых стимулов индустриальные парки нигде не работают. Есть понятный набор инструментов, испробованный многими странами, в том числе нашими соседями. Поэтому не надо изобретать велосипед. Надо просто следовать тому, что они сами делали, чтобы стать успешными", - подчеркнул замглавы комитета ВР по экономразвитию.

В качестве примера он привел Венгрию, где в 210 индустриальных парках создается около 30% национального ВВП.

При этом в Венгрии при заходе в индустриальный парк инвесторам предлагают налоговую скидку до 80% на 5 лет (при условии инвестиций более €350 тыс.), а также 50% скидки на оплату социальных взносов и государственные субсидии в размере €1300 за каждое рабочее место.

Кисилевский отметил, что предоставление индустриальным паркам различных стимулов выгодно для государства – поскольку каждый $1 государственных вложений в парк позволяет привлечь $5-6 инвестиций. Кроме того, один гектар площади индустриального парка создает по экспертным оценкам около 50 рабочих мест.

Индустриальный парк – это участок земли промышленного назначения, куда подведены инженерные сети и дороги, могут быть готовые промышленные корпуса. Инвестору достаточно установить оборудование на начать работать. В международной практике на территории индустриальных парков действуют специальные налоговые режимы, инвесторам предоставляются ряд компенсаций. Индустриальные парки являются распространенным инструментом промышленного развития, направленного на преодоление сырьевой структуры экономики.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:57
Метинвест досрочно выкупит евробонды на 116 млн долл
17:19
Евросоюз продлил санкции против России
16:48
КВСЗ изготовит для Укрзализныци 100 пассажирских вагонов
16:33
ЕБА подвергла критике решение комитета Рады по законопроекту №5600
15:33
В мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грн
14:58
Минэнерго на месяц продлило действие тарифов на э/э для населения
14:23
Нафтогаз начал закачку ПХГ на зиму
13:56
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения
13:52
Индонезия намерена ограничить производство ферроникеля
13:25
ЕС взял на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы на 55%
12:59
Продление квот на сталь со стороны ЕС актуализирует вопрос расширения внутреннего рынка в Украине
12:42
HBIS Group и POSCO создают СП по выпуску автолиста
12:22
В Минэкологии нет понимания, где взять денег на декарбонизацию - мнение
11:58
Нафтогаз пересмотрит планы по бурению новых скважин
11:20
Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл на развитие экономики
10:59
Реализация СА с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины - Магера
10:22
Voestalpine заявила о разработке процесса производства зеленой стали
09:58
Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн
09:20
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
08:52
ЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и Турции
24.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!