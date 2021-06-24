Audi полностью откажется от разработки новых ДВС Немецкий автопроизводитель Audi намерен полностью отказаться от анонса новых ДВС-автомобилей. Последним ДВС-автомобилем бренда станет следующее поколение крупноразмерного кроссовера Audi Q8, которое представят в 2026 году.



Об этом сообщают несколько СМИ, включая Reuters, Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt, передает ITC.



После этой даты какое-то время компания продолжит продавать ДВС-модели, но следующего поколения уже не будет, и после окончания жизненного цикла эти автомобили постепенно уйдут с рынка. От самого компактного Audi A1 немцы, скорее всего, откажутся полностью, так как в рамках концерна VAG у нее слишком много более удачных конкурентов в лице моделей VW Polo, Seat Ibiza и Skoda Fabia.



В тоже время линейки седанов A3, A4, A5 и A6 останутся в портфолио автопроизводителя, но будут переведены на электрическую платформу во время планового обновления до следующего поколения (в качестве примера реализации такого проекта можно вспомнить Audi e-tron GT).



Также электрическими станут все кроссоверы Audi серии Q.



Отмечается, что компания не собирается размениваться на подключаемые и мягкие гибриды и будет превращать ДВС-модели сразу в батарейные электромобили, без промежуточных "гибридных" шагов.



В Audi также не планируют тратить средства на разработку новых двигателей внутреннего сгорания - их будут обновлять для соответствия новым нормам вредных выбросов.



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