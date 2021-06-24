Метинвест изучает возможность строительства нового сталеплавильного комплекса Группа "Метинвест" изучает возможность строительства нового сталеплавильного комплекса с использованием технологии прямого восстановления железа. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.



По словам Ю.Рыженкова, рассматриваемый комплекс состоит из двух модулей прямого восстановления железа, двух электропечей и двух МНЛЗ. Стоимость проекта ориентировочно составляет 3,5-4 млрд долл. Для строительства нового комплекса рассматриваются две площадки в Мариуполе и Запорожье.



При этом он отметил, что группа уже освоила производство DRI окатышей на Центральном горно-обогатительном комбинате и планирует реализацию аналогичного проекта на Северном ГОКе. Это позволит обеспечить новый сталеплавильный комплекс собственным сырьем. Ю.Рыженков также обратил внимание на то, что на первом этапе можно совмещать процесс доменного производства с технологией прямого восстановления железа и электрометаллургией. "Это даже более эффективно", − сказал топ-менеджер.



По мнению Ю.Рыженкова, меткомбинат "Запорожсталь" в перспективе должен остаться или чугунным заводом, который дорабатывает свой срок, или перейти на электрометаллургическое производство. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в обозримом будущем будет оставаться на классической технологии производства.



Также гендиректор "Метинвеста" отметил, что при переходе на электрометаллургию значительно уменьшатся потребности в коксе. В связи с отсутствием необходимости в нем в производстве некоторые коксохимические предприятия, возможно, придется закрыть.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



