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Метинвест изучает возможность строительства нового сталеплавильного комплекса

24.06.21 10:34
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Группа "Метинвест" изучает возможность строительства нового сталеплавильного комплекса с использованием технологии прямого восстановления железа. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

По словам Ю.Рыженкова, рассматриваемый комплекс состоит из двух модулей прямого восстановления железа, двух электропечей и двух МНЛЗ. Стоимость проекта ориентировочно составляет 3,5-4 млрд долл. Для строительства нового комплекса рассматриваются две площадки в Мариуполе и Запорожье.

При этом он отметил, что группа уже освоила производство DRI окатышей на Центральном горно-обогатительном комбинате и планирует реализацию аналогичного проекта на Северном ГОКе. Это позволит обеспечить новый сталеплавильный комплекс собственным сырьем. Ю.Рыженков также обратил внимание на то, что на первом этапе можно совмещать процесс доменного производства с технологией прямого восстановления железа и электрометаллургией. "Это даже более эффективно", − сказал топ-менеджер.

По мнению Ю.Рыженкова, меткомбинат "Запорожсталь" в перспективе должен остаться или чугунным заводом, который дорабатывает свой срок, или перейти на электрометаллургическое производство. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича в обозримом будущем будет оставаться на классической технологии производства.

Также гендиректор "Метинвеста" отметил, что при переходе на электрометаллургию значительно уменьшатся потребности в коксе. В связи с отсутствием необходимости в нем в производстве некоторые коксохимические предприятия, возможно, придется закрыть.

МинПром

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