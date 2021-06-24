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НБУ объяснил причины падения ВВП в I квартале

24.06.21 09:46
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Фактическое падение ВВП в 1-м квартале оказалось глубже за оценку Национального банка из-за медленного восстановления услуг на фоне карантина. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В I квартале 2021 реальный ВВП сократился на 2,2% в годовом измерении, а по сравнению с IV квартал 2020 снизилась на 1,2% в сезонно скорректированном выражении.

Ослабление экономического восстановления в начале года было ожидаемым. На это повлияли карантин в январе и марте, сложные погодные условия и конкуренция на отдельных внешних рынках.

Фактическое падение экономики оказалось несколько глубже за оценку Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2021 года. Это связано, прежде всего, с ухудшением ряда показателей реального сектора в марте и медленным восстановлением сектора услуг на фоне карантина.

Основную поддержку экономике в I квартале придавало потреблении домохозяйств. Конечные расходы домохозяйств выросли на 4,4% г / г. В то же время карантинные меры привели к замедлению роста частного потребления по сравнению с IV кварталом 2020 (5,3% г / г).

Увеличение конечных потребительских расходов сектора общегосударственного управления также замедлилось (до 3,2% г / г по сравнению с 4,1% г / г в IV квартале 2020 года), отражая сдержанную фискальную политику в начале года.

Инвестиционная активность медленно оживлялась, но все еще сдерживала восстановления экономики. Несмотря на активизацию инвестиционной деятельности на отдельных предприятиях, падение валового накопления основного капитала в I квартале сохранялось, хотя и существенно замедлился (до 7,8% г / г) по сравнению с IV кварталом 2020 (26,5% г / г).

Кроме того, сокращение экспорта стало весомым фактором спада в промышленности, а сложная ситуация в животноводстве - спада в сельском хозяйстве.

Меньше, чем в прошлом году, расходы бюджета на дорожное хозяйство стали одной из причин возвращения показателей строительства в сторону падения. Все это сказалось на результатах оптовой торговли и транспорта.

В НБУ полагают, что начиная со II квартала 2021 экономика вернется к устойчивому восстановлению.

Во-первых, этому способствует низкая база сравнения прошлого года, во-вторых - быстрое восстановление глобальной экономики благодаря ускорению вакцинации и масштабным программам стимулирования. Кроме того, высокочастотные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем усилении внутреннего спроса.

МинПром

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