Минэнерго готовит пакет документов для возобновления господдержки Краснолиманской Министерство энергетики Украины завершает подготовку необходимых документов, что позволит возобновить государственную поддержку госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" (Родинское Донецкой обл.) с 1 июля, сообщила пресс-служба ведомства в среду.



"Первым шагом оздоровления предприятия должно стать возвращение государственной поддержки", – говорится в сообщении.



В настоящее время Минэнерго также разрабатывает пятилетнюю программу развития шахты.



"Шахта "Краснолиманская" является перспективной в контексте разработки государственных запасов угля. Сейчас мы с участием представителей предприятия разрабатываем программу его развития на пять лет", - сообщил процитированный пресс-службой заместитель министра энергетики Алексей Кураков.



В ходе отопительного сезона 2020-2201 гг. "Краснолиманская" была одним из крупнейших поставщиков угля на ПАО "Центрэнерго".



Согласно финансовой отчетности за 2020 год, шахта получила 191 млн грн чистого убытка, что на 30% меньше, чем за 2019 год (271,9 млн грн). Чистый доход от реализации продукции составил 638,8 млн грн, что на 49% меньше предыдущего года (1243,3 млн грн).



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