Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест может построить в Италии еще один прокатный завод

24.06.21 09:19
печать
размер текста:

Группа "Метинвест" рассматривает возможность строительства прокатного металлургического завода в Италии совместно с итальянской компанией Danieli. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Он обратил внимание на то, что Италия является одним из ключевых целевых рынков для "Метинвеста".

"У нас там два завода уже сегодня есть, соответственно мы достаточно серьезно рассматриваем вариант постройки нового современного завода горячекатаного рулона в Италии. Пока идут переговоры, в том числе и с хозяевами места, где его можно построить, и с официальными итальянскими лицами, как только мы продвинемся, и у нас будет готовность заявить о проекте как о решении, мы об этом заявим", — сказал Ю.Рыженков.

Вместе с тем он подчеркнул, что окончательного решения по проекту группой пока не принято.

Как известно, в состав группы "Метинвест" входят два перекатных завода в Италии: Ferriera Valsider и Metinvest Trametal суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:57
Метинвест досрочно выкупит евробонды на 116 млн долл
17:19
Евросоюз продлил санкции против России
16:48
КВСЗ изготовит для Укрзализныци 100 пассажирских вагонов
16:33
ЕБА подвергла критике решение комитета Рады по законопроекту №5600
15:33
В мае госбюджет свели с дефицитом в 4,6 млрд грн
14:58
Минэнерго на месяц продлило действие тарифов на э/э для населения
14:23
Нафтогаз начал закачку ПХГ на зиму
13:56
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения
13:52
Индонезия намерена ограничить производство ферроникеля
13:25
ЕС взял на себя обязательство к 2030 году сократить выбросы на 55%
12:59
Продление квот на сталь со стороны ЕС актуализирует вопрос расширения внутреннего рынка в Украине
12:42
HBIS Group и POSCO создают СП по выпуску автолиста
12:22
В Минэкологии нет понимания, где взять денег на декарбонизацию - мнение
11:58
Нафтогаз пересмотрит планы по бурению новых скважин
11:20
Всемирный банк выделит Украине 350 млн долл на развитие экономики
10:59
Реализация СА с ЕС не должна вредить национальным интересам Украины - Магера
10:22
Voestalpine заявила о разработке процесса производства зеленой стали
09:58
Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн
09:20
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
08:52
ЕС расследует импорт проката с покрытием из РФ и Турции
24.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!