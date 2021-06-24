Метинвест может построить в Италии еще один прокатный завод Группа "Метинвест" рассматривает возможность строительства прокатного металлургического завода в Италии совместно с итальянской компанией Danieli. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.



Он обратил внимание на то, что Италия является одним из ключевых целевых рынков для "Метинвеста".



"У нас там два завода уже сегодня есть, соответственно мы достаточно серьезно рассматриваем вариант постройки нового современного завода горячекатаного рулона в Италии. Пока идут переговоры, в том числе и с хозяевами места, где его можно построить, и с официальными итальянскими лицами, как только мы продвинемся, и у нас будет готовность заявить о проекте как о решении, мы об этом заявим", — сказал Ю.Рыженков.



Вместе с тем он подчеркнул, что окончательного решения по проекту группой пока не принято.



Как известно, в состав группы "Метинвест" входят два перекатных завода в Италии: Ferriera Valsider и Metinvest Trametal суммарной мощностью 1,2 млн тонн в год.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



