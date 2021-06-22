В Украине растет оборот розничной торговли Товарооборот розничной торговли Украины в мае 2021 года вырос на 22,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах, тогда как в апреле этот показатель составил 34,3%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.



По данным Госстата, в мае розничный товарооборот вырос на 5,2% по сравнению с апрелем 2021 года.



В январе-мае 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года оборот розничной торговли в стране также увеличился на 14,3%.



Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за пять месяцев 2021 года зафиксирован в Черновицкой (на 30,7%), Тернопольской (на 30,1%), Закарпатской (на 24,5%), Хмельницкой (на 21,1%), Львовской (на 19,6%), Ивано-Франковской и Винницкой (на 18,8%), Киевской (на 17,2%), Житомирской (на 16,8%), Запорожской (на 16,5%) и Ривненской (на 15,7%) областях.



Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.



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