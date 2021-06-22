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УЗ продала металлолом более чем на 1 млрд грн

22.06.21 15:56 , Интерфакс-Украина
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"Укрзализныця" с начала 2021 года провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" 43 успешных аукциона по продаже лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте компании во вторник.

В ходе аукционов УЗ сгенерировала 1,185 млрд грн дополнительных доходов.

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, на указанных онлайн-аукционах компания реализовала лом черных металлов на сумму более 1,03 млрд грн, лом цветных металлов и сплавов - на 151,6 млн грн.

"Укрзализныця" - едва ли не самый активный организатор онлайн-торгов на "Prozorro.Продажи". На днях успешно прошли 12 аукционов по продаже лома цветных металлов. Как и планировалось, продали почти 2 тыс. тонн сырья за 151,6 млн грн. Прирост стоимости на торгах относительно начальной составил 6,65 млн грн", - цитируется в сообщении Юрик.

Кроме того, в ближайшее время "Укрзализныця" планирует реализовать 30,3 тыс. тонн очередной партии лома черных металлов и получить за них не менее 187,5 млн грн.

МинПром

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