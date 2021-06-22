В ближайший год Украине нужно выплатить 10 млрд долл госдолга Валютные выплаты Украины по государственному долгу превысят $10 млрд в ближайшие 12 месяцев.



Об этом сообщается в июньском отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, передает Интерфакс-Украина.



"На протяжении следующих 12 месяцев только валютные выплаты правительства и НБУ по государственному и гарантированному долгу превысят $10 млрд. В гривневом сегменте рынка погашения основного долга и процентов во втором полугодии превысят 130 млрд грн", – отмечается в документе.



Нацбанк указывает, что график долговых выплат в ближайшие три года остается напряженным, однако нагрузка распределена относительно равномерно, что не должно создать значительных проблем Министерству финансов.



Согласно отчету, потребности в финансировании может смягчить обсуждаемая Международным валютным фондом (МВФ) дополнительная эмиссия специальных прав заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд для поддержки восстановления мировой экономики.



"В случае утверждения эмиссии Советом директоров МВФ Украина увеличит свои международные резервы на сумму около $2,7 млрд. Однако есть вероятность, это эти средства поступят после периода пиковых выплат в сентябре, нет однозначного ответа о возможность их использовании для финансирования дефицита бюджета", – сказано в отчете НБУ.



Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны МВФ несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, как к другим государствам. При этом президент уверен, что Украина может обойтись и без очередного транша от МВФ.



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