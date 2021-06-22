Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Кабмин собирает новый набсовет УЗ

22.06.21 15:06 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Кабинет министров утвердил изменения в Порядок отбора кандидатов в наблюдательный совет АО “Укрзализныця”, передав полномочия по формированию состава набсовета компании Министерству инфраструктуры.

Соответствующее распоряжение Кабмина №629 от 16 июн опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, утвержденный постановлением №142 от 10 марта 2017 года Порядок проведения конкурсного отбора и назначения кандидатов на должность независимых членов наблюдательного совета госкомпаний, а также членов-представителей государства в указанных набсоветах до 31 сентября 2021 года не применяется по отношению к конкурсному отбору кандидатов на должность независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете АО “Укрзализныця”.

В частности, предложения по кандидатам на должность независимого члена наблюдательного совета “Укрзализныци”, а также кандидатур представителей государства, избираемых в ее наблюдательный совет, формирует Министерство инфраструктуры и вносит их на рассмотрение Кабинета министров.

Как сообщалось, 18 июня Кабинет министров продлил полномочия ряда членов наблюдательного совета “Укрзализныци”, контракты с которыми истекли 19 июня, на срок до трех месяцев.

Ранее из-за конфликта вокруг увольнения набсовета “Нафтогаза” представители международных финансовых организаций в конце апреля приостановили свое участие в работе комитета на неопределенный срок.

В начале июня Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя. Правительство также пытается убедить международных партнеров возобновить работу номинационного комитета. Однако окончательного решения о возобновлении участия независимых членов в работе номинационного комитета пока не достигнуто.

Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимым, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, утверждает Кабмин.

Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета, помимо представителей правительства, входят независимые члены — управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчинский.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:57
Минфин разместил ОВГЗ на 8,3 млрд грн и 112 млн долл
17:22
В Украине растет оборот розничной торговли
16:28
Госстат ухудшил оценку падения ВВП в I квартале
15:56
УЗ продала металлолом более чем на 1 млрд грн
15:21
В ближайший год Украине нужно выплатить 10 млрд долл госдолга
14:59
Эксперты ожидают рекондной прибыли POSCO во II квартале
14:07
Украина занимает 13-е место в мире по выплавке стали и 10-е по производству чугуна
13:59
Газпром выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину
13:22
СБУ разоблачила очередную схему на Укрзализныце
12:57
Аукцион по продаже ОГКХ назначен на 31 августа
12:35
Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка
12:17
Повышение налогов негативно отразится на экономике - мнение
11:41
В начале июня китайские металлурги увеличили объемы производства
11:19
Законопроект № 4167 по-прежнему несет угрозу промышленности – Магера
10:58
В Индонезии запускают новый глиноземный завод
10:40
Власти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и руду
10:27
Агрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налоги
09:55
Китай увеличивает производство арматуры
09:29
Цены на нефть взяли отметку в 75 долл/барр
08:57
В январе-мае мировое производство алюминия выросло на 4,35%
18.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!