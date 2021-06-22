Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Газпром выкупил дополнительные мощности для транзита газа через Украину

22.06.21 13:59 , БизнесЦензор
печать
размер текста:

Российский "Газпром" на аукционе по распределению месячных мощностей для транзита газа через территорию Украины на июль приобрел объем в 15 млн кубометров в день.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на платформе RBP, передает ExPro.

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) предлагал на аукционе 15 млн куб. м в день дополнительных мощностей на гарантированной основе. Таким образом, "Газпром", как и в мае и июне выкупил все предложенные мощности. По сравнению с мартом и апрелем объемы забронированных мощностей выросли на 0,8 млн куб. м.

Таким образом, вместе с мощностями по действующему контракту (109,6 млн куб. м в сутки) в июле максимальный суточный объем транзита российского газа через Украину составит 124,6 млн куб м.

Почти весь газ "Газпром" планирует качать в Европу в словацком направлении через "Ужгород/Вельке Капушаны". Так, на июль компания дополнительно забронировала в этой точке 14,7 млн куб. м мощностей в сутки, как и в мае и июне.

Кроме того, ОГТСУ объявил дополнительный аукцион по продаже прерывистых мощностей для транзита природного газа через Украину, который пройдет 29 июня. Украинский оператор предлагает 63,7 млн куб. м в день на июль на границе с РФ.

Как сообщалось, в предыдущие месяцы "Газпром" ни разу не покупал прерывистые мощности, что позволило существенно увеличить транзит газа в Европу через территорию Украины.

Собеседники БЦ на рынке газа утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:57
Минфин разместил ОВГЗ на 8,3 млрд грн и 112 млн долл
17:22
В Украине растет оборот розничной торговли
16:28
Госстат ухудшил оценку падения ВВП в I квартале
15:56
УЗ продала металлолом более чем на 1 млрд грн
15:21
В ближайший год Украине нужно выплатить 10 млрд долл госдолга
15:06
Кабмин собирает новый набсовет УЗ
14:59
Эксперты ожидают рекондной прибыли POSCO во II квартале
14:07
Украина занимает 13-е место в мире по выплавке стали и 10-е по производству чугуна
13:22
СБУ разоблачила очередную схему на Укрзализныце
12:57
Аукцион по продаже ОГКХ назначен на 31 августа
12:35
Минэкономики предлагает отменить мораторий на экспорт леса-кругляка
12:17
Повышение налогов негативно отразится на экономике - мнение
11:41
В начале июня китайские металлурги увеличили объемы производства
11:19
Законопроект № 4167 по-прежнему несет угрозу промышленности – Магера
10:58
В Индонезии запускают новый глиноземный завод
10:40
Власти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и руду
10:27
Агрохолдинги завышают цены на продукцию и не платят налоги
09:55
Китай увеличивает производство арматуры
09:29
Цены на нефть взяли отметку в 75 долл/барр
08:57
В январе-мае мировое производство алюминия выросло на 4,35%
18.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!