СБУ разоблачила очередную схему на Укрзализныце Служба безопасности Украины разоблачила поставку несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця", которое потратило 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов.



Как сообщает пресс-центр СБУ, приобретенная продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.



По предварительным данным, схему в 2016 году организовали представители госпредприятия и нескольких аффилированных коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах движимого состава.



"Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгрузили госпредприятию некачественные товары, в частности с легковоспламеняющихся материалов", – говорится в сообщении.



Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время них обнаружили техническую и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.



На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения организаторам схемы и избрании меры пресечения.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



