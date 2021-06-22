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СБУ разоблачила очередную схему на Укрзализныце

22.06.21 13:22
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Служба безопасности Украины разоблачила поставку несертифицированной продукции для АО "Укрзализныця", которое потратило 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, приобретенная продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

По предварительным данным, схему в 2016 году организовали представители госпредприятия и нескольких аффилированных коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах движимого состава.

"Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгрузили госпредприятию некачественные товары, в частности с легковоспламеняющихся материалов", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время них обнаружили техническую и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает противоправную деятельность.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения организаторам схемы и избрании меры пресечения.

МинПром

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