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Аукцион по продаже ОГКХ назначен на 31 августа

22.06.21 12:57 , Интерфакс-Украина
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Аукционная комиссия по продаже ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) со стартовой ценой 3,7 млрд грн определила дату проведения - приватизационный аукцион состоится 31 августа 2021 года, сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Предварительную заинтересованность в объекте выразил широкий круг инвесторов, часть из которых - иностранные. Рассчитываем на высокую конкуренцию и рыночную цену продажи на прозрачном аукционе", – написал он в Facebook во вторник.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская обл.). Затем было преобразовано в ПАО, а после – в ЧАО.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Аукцион по приватизации ОГХК ранее был запланирован на конец первого - начало второго квартала 2021 года. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise, договор с которым был подписан в сентябре 2018 года.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья, занимая 4% мирового рынка. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Среди финансовых условий приватизационного конкурса: инвестировать не менее 400 млн грн в модернизацию предприятия и выплатить дивиденды государству за 2020/2021 годы, если они не будут уплачены до момента продажи. Среди других условий: не увольнять работников в течение 6 месяцев и обеспечить социальные гарантии перед работниками, предоставлять воду коммунальным предприятиям-потребителям.

Глава ФГИ уточнял, что договоры о неразглашении подписаны с более чем 10 потенциальными покупателями, в том числе из Индии, Турции США, Японии, Австралии и Сингапура.

ОГХК в 2020 году увеличило чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом - до 369,18 млн грн, чистый доход за прошлый год сократился на 11,5% – до 3 млрд 127,63 млн грн.

МинПром

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