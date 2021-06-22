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Повышение налогов негативно отразится на экономике - мнение

22.06.21 12:17
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Законопроект № 5600 об изменениях в Налоговый кодекс, на принятии которого настаивает власть, существенно повышает фискальную нагрузку на бизнес, отмечает народный депутат Муса Магомедов.

Он подчеркивает, что под налоговым прессингом окажутся все: малый, средний и крупный бизнес. Многие предприятия окажутся перед выбором: заплатить повышенные налоги или создать новые рабочие места.

М.Магомедов напомнил, что украинские предприятия закончили 2020 год с убытками в 338 млрд грн, в первом квартале 2021-го к ним добавилось еще 53 млрд грн. В такой ситуации более логично было бы помочь бизнесу преодолеть последствия карантинного кризиса, а не пытаться получить дополнительные миллиарды в бюджет. Увеличение налогов может оставить компании без инвестиционных ресурсов и тогда экономический рост станет невозможен.

"По замыслу авторов законопроекта налоги нужно повысить по причине высоких темпов восстановления мировой экономики. Но какое это имеет отношение к Украине, когда мы до сих пор находимся в состоянии кризиса? За январь-апрель 2021 года украинский ВВП упал на 0,6%. За первые пять месяцев план доходов госбюджета перевыполнен на 4,7%, или на 21,3 млрд грн. К концу года перевыполнение может достичь 50 млрд грн", - отмечает он.

Нардеп обратил внимание на то, что если рост налогов превышает рост ВВП - это признак глубокой стагнации экономики. В таком случает власть должна думать, как стимулировать экономическую активность, потому что за стагнацией может наступить новый экономический кризис. Повышение налогов в лучшем случае даст недолгий и небольшой плюс в бюджет, но затем последует спад и бюджетный дефицит вырастет.

"Власть спешит с принятием з/п № 5600. Его хотят ввести в действие уже в июле, однако, согласно действующему законодательству, изменения в Налоговый кодекс могут вступить в силу не ранее 1 января 2022 года. Такая позиция власти делает государственную налоговую политику менее предсказуемой, что, в свою очередь, негативно отражается на инвестиционной активности", - отмечает политик.

"На мой взгляд, не стоит спешить с принятием законопроекта № 5600. Спорным выглядит намерение авторов документа сократить до 6 месяцев срок включения НДС в налоговый кредит или уменьшить до 50% сумму убытков прошлых лет, на которую можно снижать обязательства по налогу на прибыль. Надеюсь, что авторы з/п прислушаются к замечаниям бизнеса и экспертов, и текст документа будет доработан", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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