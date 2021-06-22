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Законопроект № 4167 по-прежнему несет угрозу промышленности – Магера

22.06.21 11:19
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Анализ доработанного варианта законопроекта №4167 о промышленном загрязнении показывает, что его авторы так и не смогли услышать замечания промышленников и отраслевых экспертов. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он отметил, что таким образом на выходе Верховная Рада вновь получила законопроект, не соответствующий европейской практике и не учитывающий реалий, в которых сегодня работает промышленный сектор. Напомним, что уже третья версия документа, рекомендуемая к первому чтению. Предыдущие два раза депутаты отклонили законопроект из-за слишком жесткого содержания по отношению к промышленности.

"Несмотря на неоднократную критику, в з/п сохранилась норма, согласно которой на внедрение наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ) отечественным промпредприятиям дают всего 4-6 лет. Так быстро экомодернизацию еще не совершала ни одна страна в мире. Для сравнения: Польше, чтобы перейти на европейские НДТМ, понадобилось 20 лет, Словакии - 17 лет. За эти годы правительства стран-членов ЕС при поддержке Евросоюза выделили на господдержку экомодернизации промышленности 450 млрд евро. Кроме того, европейские предприятия получали помощь из целевых фондов Евросоюза", - отметил С.Магера.

По оценке экспертов, украинским предприятиям нужно вложить в экологическую модернизацию производства минимум 270 млрд грн. С.Магера отмечает, что у бизнеса нет таких средств, государство самоустранилось от помощи промышленникам. Таким образом вопрос: как бизнесу выполнить условия, предусмотренные в з/п №4167 остается открытым.

"Если данный законопроект будет принят в последней редакции, Украину ждет деиндустриализация. Закрытие предприятий станет единственной возможностью выполнить фантастические требования по снижению промышленных выбросов. Угасание промышленного потенциала приведет к снижению поступлений в бюджет и росту безработицы. Поэтому документ следует отозвать и начать работу над принципиально новым з/п", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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