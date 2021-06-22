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Власти Китая начали расследовать причины резкого роста цен на уголь и руду

22.06.21 10:40 , Металлоснабжение с сбыт
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Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) объявила о начале расследования причин резкого повышения цен на уголь и железную руду в последние месяцы. Как отмечает NDRC, подорожание ЖРС оказывает давление на предприятия, находящиеся ниже в производственно-сбытовой цепочке.

Комиссия вместе с рыночным регулятором State Administration for Market Regulation (SAMR) будет отслеживать ситуацию на спотовом рынке, оперативно выявляя подозрительные сделки и примеры манипулирования ценами.

Следующим шагом станет постоянный мониторинг биржевого рынка ЖРС и ценовых изменений на нем. Как заявляет NDRC, целью этих мероприятий является обеспечение динамичного баланса между спросом и предложением и поддержание рыночной стабильности.

С начала апреля и по середину июня биржевые цены на железную руду в Китае выросли почти на 30%. Но объявление NDRC о ценовом мониторинге и контроле привело к падению котировок.

МинПром

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