Цены на нефть взяли отметку в 75 долл/барр Во вторник цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в августе превысила $75 за баррель и к утру составляла $75,02, прибавив 0,16%, следует из данных Лондонской биржи ICE.



Позже стоимость нефти вернулась к значению $74,9.



Баррель нефти Brent впервые стоит более $75 с 25 апреля 2019 года, до этого нефть преодолевала этот порог в октябре 2018 года.



Как пишет Bloomberg, цены на нефть в этом году выросли на 40% на фоне восстановления после пандемии коронавируса США, Китая и Европы и, соответственно, роста потребления топлива. При этом, отмечает агентство, возвращение вируса в некоторых частях Азии говорит о том, что восстановление мировой экономики будет неравномерным.



Крупнейшие сырьевые трейдеры допустили рост нефтяных котировок до $100 за баррель. Они полагают, что из-за сокращения инвестиций в нефтедобычу ее объемы снизятся, а спрос будет расти, что отразится на ценах.



МинПром



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