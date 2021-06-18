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Украина будет получать деньги по контракту даже при работающем Северном потоке-2

18.06.21 15:58 , Украинские новости
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Даже если Россия достроит газопровод "Северный поток-2", Украина все равно будет получать деньги по контракту. В условиях, даже если транзита не будет.
Об этом заявил председатель правления НАК " Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Право на власть".

По его словам, был подписан контракт с гарантией "качай или плати".

"То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если "Северный поток-2" будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов", - сказал Ю.Витренко.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

8 июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Ю.Витренко провел ряд деловых встреч с американскими сенаторами в Вашингтон в попытке их убедить ввести новые санкции США против газопровода. В интервью агентству Bloomberg Ю.Витренко сообщил, что на данный момент на рассмотрении Конгресса США находится проект закона о дополнительных ограничениях против проекта.

Как сообщил сегодня министр энергетики Герман Галущенко во время "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде, Украина разработала несколько направлений противостояния российскому газопроводу "Северный поток-2".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова пойти Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину в случае реализации "Северного потока-2". В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может согласится обсудить компенсацию, если ей предложат переговоры.

МинПром



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