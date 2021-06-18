Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5%

18.06.21 15:35 , ГМК Центр
печать
размер текста:

Украинские предприятия в январе-апреле 2021 года нарастили экспорт титаносодержащих руд и концентрата на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 262,04 тыс. т. В денежном выражении экспорт этого сырья вырос на 11,8% – до 67,4 млн долл.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

По итогам мая экспорт титаносодержащих руд из Украины упал на 15,3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 32,4 тыс. т. В денежном выражении показатель снизился на 18,8%, до 9,4 млн долл.

Больше всего украинских титаносодержащих руд импортировал Китай – 24,4%. На втором месте РФ (15,3%), а на третьем – Турция (14,5%).

Украина является одной из немногих стран, имеющих замкнутый цикл производства в титановой отрасли – от добычи титаносодержащих руд и их переработки до производства готовой продукции.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:55
Модернизация украинских ТЭС будет стоить дороже их закрытия
16:36
Соглашение о промышленном безвизе с ЕС может быть подписано до конца года
16:12
Металлургические предприятия Италии в мае нарастили выплавку стали на 18,8%
15:58
Украина будет получать деньги по контракту даже при работающем Северном потоке-2
15:16
Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен
14:56
Бизнес готов к экомодернизации, но по прозрачным правилам
14:37
Месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти
14:17
ArcelorMittal завершил продажу своих акций в Cleveland-Cliffs
13:56
Непредсказуемость налоговой политики в Украине создает проблемы для инвесторов
13:35
Китай прикладывает все усилия для сдерживания цен на прокат
13:13
Для некоторых групп населения хотят снизить тариф на электроэнергию
13:10
Предложенные изменения в Налоговый кодекс нуждаются в серьезной доработке – Гриб
12:50
Укрзализныця продаст на аукционе 30 тыс тонн металлолома
12:36
Китайская Ganfeng Lithium хочет купить литиевый рудник в Мали
12:19
Цены на руду вновь взяли отметку 220 долл/тонну
12:09
Steel Dynamics ожидает хорошую прибыль по итогам II квартала
11:40
Продление стальных квот может быть ошибочным для ЕС – мнение
11:28
В Минифраструктуры подсчитали необходимый объем инвестиций для портов
10:53
Китай опять выплавил рекордное количество стали
10:35
Канадская Teck Resources хочет удвоить производство меди
17.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!