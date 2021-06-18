Экспорт титаносодержащих руд и концентрата из Украины вырос на 5% Украинские предприятия в январе-апреле 2021 года нарастили экспорт титаносодержащих руд и концентрата на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 262,04 тыс. т. В денежном выражении экспорт этого сырья вырос на 11,8% – до 67,4 млн долл.



Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.



По итогам мая экспорт титаносодержащих руд из Украины упал на 15,3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 32,4 тыс. т. В денежном выражении показатель снизился на 18,8%, до 9,4 млн долл.



Больше всего украинских титаносодержащих руд импортировал Китай – 24,4%. На втором месте РФ (15,3%), а на третьем – Турция (14,5%).



Украина является одной из немногих стран, имеющих замкнутый цикл производства в титановой отрасли – от добычи титаносодержащих руд и их переработки до производства готовой продукции.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



