Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен Государственное бюро расследований со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию по разоблачению членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество с грузовых вагонов "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, группировка была хорошо организована, имела четкую структуру и иерархию. В ее состав входило более 30 человек, среди которых правоохранители, работники железной дороги и гражданские.



"Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. После участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили украденное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 минут до часа", – говорится в сообщении.



Сотрудники полиции в Запорожской области, которые также входили в состав группировки, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.



По предварительным расчетам, на кражах угля дельцы имели миллионные доходы.



Отмечается, что ГБР следила за группой почти год. В результате, следователи сообщили о подозрении семи лицам: руководительнице группировки, двум инспекторам полиции Запорожской области, начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" и трем гражданским.



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