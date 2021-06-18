Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен

18.06.21 15:16 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Государственное бюро расследований со спецподразделением СБУ провели масштабную операцию по разоблачению членов преступной организации, которая разворовывала уголь и другое имущество с грузовых вагонов "Укрзализныци". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, группировка была хорошо организована, имела четкую структуру и иерархию. В ее состав входило более 30 человек, среди которых правоохранители, работники железной дороги и гражданские.

"Чтобы ограбить поезд, его останавливали в определенном месте члены банды, которые работали в военизированной охране железной дороги. После участники организации перегружали уголь в грузовики. Группировка имела в распоряжении десятки грузовиков, которыми они караваном вывозили украденное. За один раз группа могла украсть до 100 тонн угля, на операцию уходило от 30 минут до часа", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в Запорожской области, которые также входили в состав группировки, обеспечивали "прикрытие" от правоохранительных органов.

По предварительным расчетам, на кражах угля дельцы имели миллионные доходы.

Отмечается, что ГБР следила за группой почти год. В результате, следователи сообщили о подозрении семи лицам: руководительнице группировки, двум инспекторам полиции Запорожской области, начальнику одной из стрелковых команд АО "Укрзализныця" и трем гражданским.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:56
Бизнес готов к экомодернизации, но по прозрачным правилам
14:37
Месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти
14:17
ArcelorMittal завершил продажу своих акций в Cleveland-Cliffs
13:56
Непредсказуемость налоговой политики в Украине создает проблемы для инвесторов
13:35
Китай прикладывает все усилия для сдерживания цен на прокат
13:13
Для некоторых групп населения хотят снизить тариф на электроэнергию
13:10
Предложенные изменения в Налоговый кодекс нуждаются в серьезной доработке – Гриб
12:50
Укрзализныця продаст на аукционе 30 тыс тонн металлолома
12:36
Китайская Ganfeng Lithium хочет купить литиевый рудник в Мали
12:19
Цены на руду вновь взяли отметку 220 долл/тонну
12:09
Steel Dynamics ожидает хорошую прибыль по итогам II квартала
11:40
Продление стальных квот может быть ошибочным для ЕС – мнение
11:28
В Минифраструктуры подсчитали необходимый объем инвестиций для портов
10:53
Китай опять выплавил рекордное количество стали
10:35
Канадская Teck Resources хочет удвоить производство меди
10:15
Украина и ЕС готовы ко второй фазе промышленного безвиза
09:53
Изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку бизнеса – Шпенов
09:03
Укравтодор разместил еврооблигации на 700 млн долл
08:56
Китай увеличил производство алюминия
08:09
Минэкологии заявляет об угрозе опустынивания
17.06.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!