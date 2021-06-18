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Бизнес готов к экомодернизации, но по прозрачным правилам

18.06.21 14:56 , РБК Украина
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Экомодернизация промышленности должна происходить по четким реалистичным для выполнения правилам и предусматривать действенный механизм финансирования.

Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"Мы акцентируем внимание на четкой дорожной карте реформ, на прозрачных и понятных источниках финансирования. Потому что просто, чтобы звучало в контексте "Мы за добро и за здоровье", - так все этого хотят и все хотят устойчивого развития. Поэтому нужно объединить усилия для проработки всех механизмов реализации", - сказала Л.Цыганок.

Она подчеркнула: бизнес готов к экомодернизации и понимает неотвратимость движения Украины в этом направлении, но он выступает за прозрачные правила и рассчитывает на создание реального механизма поддержки.

"В нашем государстве существует как добросовестный, так и мошеннический бизнес. Так вот добросовестный бизнес давно готов к модернизации, он давно ищет источники для улучшения своих отношений с окружающей средой. И он заинтересован в долгосрочной капитализации бизнеса. Но очень необходимы прозрачные правила игры", - отметила Л.Цыганок.

Напомним, ранее в Европейской бизнес-ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

В то же время народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен быть отклонен, он не имеет ничего общего с защитой экологии и направлен на уничтожение промышленности.

Как известно, 21 мая Верховная Рада во второй раз провалила законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" (№4167), его отправили на доработку.

МинПром

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