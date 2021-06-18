Месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти Месячные цены на газ и в дальнейшем будут расти, поскольку на европейском рынке наблюдается дефицит голубого топлива, заявил министр энергетики Герман Галущенко во время доклада в Верховной Раде.



"Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая", - сказал он.



При этом министр отметил, что, несмотря на то что месячная цена на газ достигла почти 12 грн за куб. м, годовая фиксированная цена, на которую были переведены по умолчанию все потребители, является выгодной и не превышает 8 грн за куб. м.



По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.



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