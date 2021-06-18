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Непредсказуемость налоговой политики в Украине создает проблемы для инвесторов

18.06.21 13:56 , РБК Украина
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Стабильность и предсказуемость налогового законодательства в Украине - ключевой фактор для инвесторов. Об этом написал CEO Black Iron Мэтт Симпсон для GMK Center.

Он напомнил, что правительство Украины вновь инициирует изменение налогового законодательства (законопроект №5600), в частности повышение ряда налогов и сборов.

"Логика изменения ставок не является плохим сигналом для иностранных инвесторов. Однако гораздо более важны стабильность и предсказуемость налогового климата. Ведь за последние семь лет условия менялись уже дважды. А для инвестиций в ГМК, которые исчисляются сотнями миллионов долларов, налоговая политика должна позволять планировать расходы и выплаты по долговым обязательствам хотя бы с горизонтом в 8-10 лет", - объяснил М.Симпсон.

По его словам, непредсказуемость налоговой политики в Украине создает проблемы для инвесторов, поскольку они не могут планировать свою деятельность на длительный срок и опасаются пересмотра установленных изначально правил, на старте инвестирования в проекты.

"Ключевым для нас является не сколько размер, сколько предсказуемость налоговых изменений, а также в целом государственной политики в отношении инвесторов в тяжелую индустрию. Как иностранный инвестор, мы не являемся субъектом украинской политики и принимаем те правила, которые есть в этой стране. Но вести переговоры с партнерами, банками, планировать свои долговые обязательства было бы гораздо комфортнее, если бы мы понимали, что у такого рода решений есть и экономическое обоснование", - написал М.Симпсон.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

МинПром

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