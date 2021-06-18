Китай прикладывает все усилия для сдерживания цен на прокат

По данным агентства Bloomberg, в Китае на государственном и отраслевом уровне предпринимаются различные меры, направленные на снижение стоимости стальной продукции и железной руды на внутреннем рынке.
В частности, Комиссия по надзору и администрированию государственных активов (Sasac) потребовала от государственных металлургических предприятий более тщательного контроля над рисками, особенно, от зарубежных операций, и затребовала от них отчеты о предполагаемых рыночных позициях в будущем.
С целью предотвращения дальнейших спекуляций государство призвало компании сократить позиции на биржевых рынках таких волатильных товаров как железная руда и уголь, а также прекратить игру на повышение их котировок.
Китайская металлургическая ассоциация CISA в мае предложила производителям стали подавать добровольные отчеты о своих операциях. От ее членов также требуется увеличить выпуск востребованной на национальном рынке стальной продукции и ограничить экспорт, чтобы обеспечить приоритетное снабжение местных потребителей.
Наконец, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) в мае заявила, что китайским компаниям нужно расширять добычу железной руды, а металлургическим компаниям – диверсифицировать импорт, чтобы уменьшить зависимость от крупнейших поставщиков этого сырья.