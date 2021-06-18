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Предложенные изменения в Налоговый кодекс нуждаются в серьезной доработке – Гриб

18.06.21 13:10
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В нынешнем виде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс вреден для бизнеса и способен существенно отсрочить возобновление роста экономики. Такое мнение высказала народный депутат Виктория Гриб.

"Изменения должны быть направлены на поддержку ключевых отраслей, дающих наибольший вклад в ВВП и огромное количество рабочих мест. Госполитика в сфере налогообложения должна быть максимально взвешенной и учитывать долгосрочные интересы украинского бизнеса из различных секторов экономики, а также территориальных громад. Ведь поступления в местные бюджеты напрямую зависят от успешности бизнеса", - сказала она.

По мнению В.Гриб, во время экономического спада налоговая система должна становиться не ярмом, а ключевым инструментом антикризисной политики.

"Невооруженным взглядом видно, что предложенные изменения в Налоговый кодекс до конца не продуманы, а иногда и вовсе носят избирательный и дискриминационных характер. На это четко указывает НАПК", - отмечает нардеп.

По ее словам, законопроект №5600 имеет существенные недостатки: он усиливает административное давление и ограничивает прав налогоплательщиков, в частности, страдают права плательщиков НДС. Сейчас с сумму уплаченного НДС можно включать в налоговый кредит в течение 3-х лет после составления налоговой накладной. Законопроект сокращает этот срок в 6 раз - до 180 дней. Налоговики не уложатся с проверкой в 180 дней, значит у плательщиков НДС будет дефицит оборотных средств.

Законопроект также существенно расширяет права контролирующих органов, которые, в частности, смогут ограничивать выезд из страны руководителей предприятий, имеющих налоговый долг. Иэто при том, что в последние годы власть уже сделала несколько шагов к увеличению налогов, обращает внимание народный депутат.

"Чтобы избежать негативных последствий для экономики, Раде нужно устранить явные перекосы, которые в конечном итоге могут иметь негативные последствия, которые в конечном итоге могут иметь негативные последствия для экономики Украины, которая только начала выходить из кризиса, вызванного ковидом", - резюмировала В.Гриб.

МинПром

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