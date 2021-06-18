Китайская Ganfeng Lithium хочет купить литиевый рудник в Мали Китайская компания Ganfeng Lithium, один из крупнейших производителей литиевой продукции в мире, заявила о готовности заплатить 130 млн долл. за 50% акций литиевого рудника Goulamina в Мали. Пока что лицензию на это предприятие имеет дочерняя структура австралийской компании Firefinch. Кроме того, до 20% акций может получить правительство Мали.



Резервы месторождения оцениваются в 108,5 млн. т сподуменового концентрата – основного рудного сырья для получения литиевой продукции. Годовое производство на первом этапе составляет 455 тыс. т в год.



Ganfeng претендует на 50% продукции рудника. Этот показатель может возрасти до 100%, если китайская компания окажет предприятию финансовую поддержку. Сейчас рассматривается возможность предоставления Goulamina 40 млн долл. на развитие бизнеса и привлечения в китайских банках кредита на 64 млн долл.



В настоящее время Ganfeng реализует ряд литиевых проектов, в том числе совместных, в Китае, Канаде, Австралии, Аргентине и Ирландии. Покупка пакета акций Goulamina – ее первая инвестиция в Африке. Правда, в декабре прошлого года китайская компания подписала соглашение о выкупе в течение пяти лет сподуменового концентрата, получаемого на руднике Manono в ДР Конго.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



