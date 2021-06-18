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Китайская Ganfeng Lithium хочет купить литиевый рудник в Мали

18.06.21 12:36 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская компания Ganfeng Lithium, один из крупнейших производителей литиевой продукции в мире, заявила о готовности заплатить 130 млн долл. за 50% акций литиевого рудника Goulamina в Мали. Пока что лицензию на это предприятие имеет дочерняя структура австралийской компании Firefinch. Кроме того, до 20% акций может получить правительство Мали.

Резервы месторождения оцениваются в 108,5 млн. т сподуменового концентрата – основного рудного сырья для получения литиевой продукции. Годовое производство на первом этапе составляет 455 тыс. т в год.

Ganfeng претендует на 50% продукции рудника. Этот показатель может возрасти до 100%, если китайская компания окажет предприятию финансовую поддержку. Сейчас рассматривается возможность предоставления Goulamina 40 млн долл. на развитие бизнеса и привлечения в китайских банках кредита на 64 млн долл.

В настоящее время Ganfeng реализует ряд литиевых проектов, в том числе совместных, в Китае, Канаде, Австралии, Аргентине и Ирландии. Покупка пакета акций Goulamina – ее первая инвестиция в Африке. Правда, в декабре прошлого года китайская компания подписала соглашение о выкупе в течение пяти лет сподуменового концентрата, получаемого на руднике Manono в ДР Конго.

МинПром

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