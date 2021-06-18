Укрзализныця продаст на аукционе 30 тыс тонн металлолома В июне АО "Укрзализныця" планирует реализовать 30,3 тыс. тонн лома черных металлов и получить от продажи не менее 187,5 млн грн дохода.



Соответствующие аукционы запланированы на 25 июня в электронной системе "Prozorro.Продажи", сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик.



"Продолжаем обеспечивать дополнительную ликвидность компании, в частности, благодаря продаже металлолома. На данный момент активно организовываем открытые электронные аукционы", – цитирует его пресс-служба "Укрзализныци".



Напомним, 7 июня "Укрзализныця" планировала реализовать почти 2 тыс. тонн лома цветных металлов и сплавов и получить от его продажи около 145 млн грн дополнительных доходов.



Ранее сообщалось, что "Укрзализниця" с начала года успешно реализовала 137 тыс. тонн лома черных металлов на 1 млрд грн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



