Цены на руду вновь взяли отметку 220 долл/тонну В четверг 17 июня цены на железную руду выросли на фоне данных, свидетельствующих о рекордном ежемесячном производстве нерафинированной стали, и, как заявил Китай, он видит возможности для дальнейшего роста спроса, передает Reuters.



Согласно данным статистического бюро, ведущий производитель стали в мире произвел 99,45 млн. тонн нерафинированной стали в мае.



По данным Fastmarkets MB, спотовые цены на железную руду Fe62% с поставкой в Северный Китай (CFR Qingdao) выросли на 3,14% до 220,82 долл. за тонну.



На брифинге в четверг государственный плановый орган КНР сказал, что с развитием экономики страны спрос на нерафинированную сталь все еще может расти в течение 14-й пятилетки.



Между тем аналитики SinoSteel Futures предупредили, что возможности для дальнейшего роста спроса на железную руду ограничены.



"Меры по защите окружающей среды в Таншане не были ослаблены в краткосрочной перспективе и стали более строгими", - говорится в сообщении SinoSteel.



МинПром



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