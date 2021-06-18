Steel Dynamics ожидает хорошую прибыль по итогам II квартала Американская Steel Dynamics Inc. заявила, что видит высокий спрос на сталь, который стимулирует результаты во втором квартале.



В среду 16 июня компания заявила, что ожидает прибыль во втором квартале в размере 3,26–3,30 долл. на акцию. Без учета затрат, связанных со строительством завода по производству плоского проката в Синтоне, штат Техас, инвестиций в рост в размере около 8 центов на акцию, компания заявила, что ожидает скорректированную прибыль в размере от 3,34 до 3,38 долл. на акцию.



Компания сообщила о прибыли в размере 36 центов на акцию, или 47 центов на акцию с учетом корректировок, в отчетном периоде прошлого года.



По данным компании, автомобильный, строительный и промышленный секторы продолжают лидировать в спросе на сталь на внутреннем рынке.



Компания заявила, что видит высокий спрос на лом черных металлов во втором квартале, поскольку производство стали на внутреннем рынке продолжает расти. Компания заявила, что ожидает более высоких цен и рекордных квартальных отгрузок, которые более чем компенсируют более высокие затраты на производство стали.



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