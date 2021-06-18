Продление стальных квот может быть ошибочным для ЕС – мнение Решение Евросоюза продлить квоты и ограничения на импорт стали может оказаться ошибочным. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



"После огромных финансовых вливаний в экономике ЕС наметился подъем. Чтобы ускорить рост, европейцам понадобится много стали. Но ее не хватает, поэтому цены на сталь растут, ускоряя инфляцию. А это крайне нежелательно для Евросоюза. Если взять в расчет запуск с 2023 года углеродной пошлины СВАМ, Евросоюз рискует получить острый дефицит металла и металлопродукции. Такие металлоемкие отрасли как автопром, строительство и машиностроение настойчиво просят власти ЕС ослабить торговые ограничения", - сказал он.



По мнению С.Магеры, для украинских металлургов введенные ЕС торговые ограничения по сути несправедливы. После того как Соединенные Штаты закрыли свой рынок, стальной импорт хлынул в Евросоюз. "Украинские производители на американском рынке представлены слабо, поэтому нам не пришлось серьезно перенаправлять экспорт. Зато введенные ЕС ограничения коснулись украинских металлургов напрямую", - отмечает нардеп.



Он напомнил, что Украина имеет индивидуальную квоту в 11 категориях. После исчерпания квоты включается ставка на импорт в размере 25%. С начала года в отдельных категориях отечественные экспортеры исчерпали от 83,33% до 90,8% квот. В основном украинские производители выбрали квоты по газопроводным и бесшовным трубам, а также х/к прокату.



С.Магера также обратил внимание на то, что несмотря на то, что по правилам ВТО ограничения и квоты на импорт могут быть продлены лишь на условиях компенсации импортерам, Европейский Союз направил Всемирной торговой организации официальное уведомление о продлении торговых ограничений без предоставления компенсаций.



"Надеюсь, что решение о продлении квот будет пересмотрено. Тогда украинские металлурги получат хорошую возможность нарастить объемы экспорта в ЕС и тем самым застраховать риски, которые постоянно возникают из-за роста протекционизма на мировых рынках", - считает С.Магера.



МинПром



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