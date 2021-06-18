Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Минифраструктуры подсчитали необходимый объем инвестиций для портов

18.06.21 11:28
печать
размер текста:

Годовая потребность ГП "Администрация морских портов Украины" в капитальных вложениях составляет не менее 5 миллиардов гривен. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков на форуме "Инфраструктура юга Украины", передает "Укринформ".

По словам Васькова, если учесть 90-процентный износ основных фондов портовой отрасли, то годовая потребность АМПУ в капиталовложениях для модернизации объектов составляет не менее 5 млрд грн. А если строить новые объекты, - то около 9 млрд грн. Но по факту, отметил заместитель министра, руководство АМПУ сейчас имеет в распоряжении не более 1 млрд грн в год.

"Модернизация объектов портовой отрасли реализуется очень медленно из-за резкого дефицита средств АМПУ. Портовые сборы балансодержатель осуществляет, но их целевое использование для модернизации инфраструктуры, согласно требованиям нормативных актов, невозможно", - подчеркнул Васьков.

Он сообщил, что новый глава Минифраструктуры поставил задачу отстаивать на уровне Минфина и Кабмина позицию по уменьшению до 30% платежей АМПУ в госбюджет, чтобы в текущем году частично решить проблему накопления денег на счету госпредприятия и иметь определенные средства для развития инфраструктуры.

"Задача максимум - вывести целевые портовые сборы из графы "валовые доходы". А следующим шагом может стать направление средств АМПУ на поддержку местной инфраструктуры портов, прежде всего на ремонт и строительство подъездных путей", - подчеркнул чиновник.

Не менее важным аспектом проблемы, по его мнению, является децентрализация управления отраслью: сокращение штата АМПУ и передача ряда полномочий филиалам госпредприятия. В итоге, отметил заместитель министра, "Администрация морских портов Украины" будет иметь прозрачную структуру, будет иметь больше средств и будет осуществлять развитие инфраструктуры портов. Васьков добавил, что параллельно будет проведена корпоратизация АМПУ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:19
Цены на руду вновь взяли отметку 220 долл/тонну
12:09
Steel Dynamics ожидает хорошую прибыль по итогам II квартала
11:40
Продление стальных квот может быть ошибочным для ЕС – мнение
10:53
Китай опять выплавил рекордное количество стали
10:35
Канадская Teck Resources хочет удвоить производство меди
10:15
Украина и ЕС готовы ко второй фазе промышленного безвиза
09:53
Изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку бизнеса – Шпенов
09:03
Укравтодор разместил еврооблигации на 700 млн долл
08:56
Китай увеличил производство алюминия
08:09
Минэкологии заявляет об угрозе опустынивания
17.06.21
17:57
В НБУ считают, что цены перестанут расти осенью
17:20
В ближайшие годы Укравтодор намерен построить 1,4 тыс км цементобетонных дорог
17:17
ЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грн
17:04
Минстратегпром поддерживает закон о локализации – Уруский
16:56
Конкурс по отбору давальца для ОПЗ может возобновиться летом – ФГИУ
16:37
В Кривом Роге хотят создать индустриальный экопарк по переработке шламов – Уруский
16:18
Япония пожаловалась в ВТО на китайские пошлины на экспорт продукции из нержавейки
15:54
ArcelorMittal закроет сталелитейный завод в Бирмингеме из-за падения спроса
15:36
Экономический кризис в Украине закончился – НБУ
15:17
Немецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во Франции
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!