В Минифраструктуры подсчитали необходимый объем инвестиций для портов Годовая потребность ГП "Администрация морских портов Украины" в капитальных вложениях составляет не менее 5 миллиардов гривен. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков на форуме "Инфраструктура юга Украины", передает "Укринформ".



По словам Васькова, если учесть 90-процентный износ основных фондов портовой отрасли, то годовая потребность АМПУ в капиталовложениях для модернизации объектов составляет не менее 5 млрд грн. А если строить новые объекты, - то около 9 млрд грн. Но по факту, отметил заместитель министра, руководство АМПУ сейчас имеет в распоряжении не более 1 млрд грн в год.



"Модернизация объектов портовой отрасли реализуется очень медленно из-за резкого дефицита средств АМПУ. Портовые сборы балансодержатель осуществляет, но их целевое использование для модернизации инфраструктуры, согласно требованиям нормативных актов, невозможно", - подчеркнул Васьков.



Он сообщил, что новый глава Минифраструктуры поставил задачу отстаивать на уровне Минфина и Кабмина позицию по уменьшению до 30% платежей АМПУ в госбюджет, чтобы в текущем году частично решить проблему накопления денег на счету госпредприятия и иметь определенные средства для развития инфраструктуры.



"Задача максимум - вывести целевые портовые сборы из графы "валовые доходы". А следующим шагом может стать направление средств АМПУ на поддержку местной инфраструктуры портов, прежде всего на ремонт и строительство подъездных путей", - подчеркнул чиновник.



Не менее важным аспектом проблемы, по его мнению, является децентрализация управления отраслью: сокращение штата АМПУ и передача ряда полномочий филиалам госпредприятия. В итоге, отметил заместитель министра, "Администрация морских портов Украины" будет иметь прозрачную структуру, будет иметь больше средств и будет осуществлять развитие инфраструктуры портов. Васьков добавил, что параллельно будет проведена корпоратизация АМПУ.



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