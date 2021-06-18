Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Укравтодор разместил еврооблигации на 700 млн долл

18.06.21 09:03
печать
размер текста:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") разместило еврооблигации на $700 млн со ставкой 6,25%, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что впервые в Украине под госгарантии "Укравтодор" выпустил евробонды, со сроком обращения семь лет, на Лондонской фондовой бирже. По его словам, евробонды получили исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США.

"В ходе размещения „Укравтодор“ получил заявок на почти $2,4 млрд, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности", — написал Кубраков.

Организаторами выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Dragon Capital при участии "Укрэксимбанка".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:35
Канадская Teck Resources хочет удвоить производство меди
10:15
Украина и ЕС готовы ко второй фазе промышленного безвиза
09:53
Изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку бизнеса – Шпенов
08:56
Китай увеличил производство алюминия
08:09
Минэкологии заявляет об угрозе опустынивания
17.06.21
17:57
В НБУ считают, что цены перестанут расти осенью
17:20
В ближайшие годы Укравтодор намерен построить 1,4 тыс км цементобетонных дорог
17:17
ЮГОК намерен в 2021 году инвестировать в развитие предприятия 5 млрд грн
17:04
Минстратегпром поддерживает закон о локализации – Уруский
16:56
Конкурс по отбору давальца для ОПЗ может возобновиться летом – ФГИУ
16:37
В Кривом Роге хотят создать индустриальный экопарк по переработке шламов – Уруский
16:18
Япония пожаловалась в ВТО на китайские пошлины на экспорт продукции из нержавейки
15:54
ArcelorMittal закроет сталелитейный завод в Бирмингеме из-за падения спроса
15:36
Экономический кризис в Украине закончился – НБУ
15:17
Немецкая Saarstahl хочет купить два сталелитейных завода Liberty Steel во Франции
14:52
Украина экспортировала энергии в 13 раз больше, чем импортировала
14:44
В январе-мае Интерпайп Сталь увеличила выплавку на 10,6%
14:34
Окончание торговой войны между США и ЕС выгодно Украине – Магера
14:28
Нацбанк отказался от повышения учетной ставки
13:58
Метинвест объявил тендер по выкупу до 150 млн долл еврооблигаций
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!