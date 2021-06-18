Изменения в Налоговый кодекс должны быть направлены на поддержку бизнеса – Шпенов Принятие законопроекта №5600 об изменения в Налоговый кодекс может стать серьезной ошибкой правительства. Налоговая политика должна быть сбалансированной и направленной на устойчивый и стабильный экономический рост, считает народный депутат Дмитрий Шпенов.



По его мнению, после карантинных ограничений и нескольких локдаунов украинская экономика только начинает приходить в себя. Далеко не все компании смогли пережить разрушительные последствия пандемии. Поэтому бизнесу сейчас необходимо помощь или по крайней мере невмешательство со стороны власти.



"К сожалению, указанный законопроект исповедует иную логику. Предусмотренные в нем повышение налоговых обязательств, усиление администрирования налогов, предоставление широких полномочий контролирующим органам – могут существенно затормозить выздоровление экономики", - предостерегает нардеп.



Он обратил внимание на то, что законопроект № 5600 значительно повышает фискальную нагрузку на крупный бизнес, который является локомотивом экономического развития Украины. Например, на 200% увеличивается ставка эконалога на размещение не опасных отвалов в горнодобывающей отрасли. До 50% урезается возможность отнести убытки прошлых лет на снижение налога на прибыль. Изменяются условия включения НДС в налоговый кредит. Если раньше это можно было сделать в течение трех лет после составления налоговой накладной, то теперь бизнесу дается всего полгода. Все вместе это существенно сужает инвестиционные возможности компаний.



"Ставку налога на выбросы хотят увеличить втрое, руководствуясь тем, что она слишком низкая: 10 грн/т в Украине против 52 евро/т в ЕС. Бизнес с этим не спорит, но просит, чтобы государство обеспечило целевое использование средств, полученных от этого налога. В ЕС за счет него финансируются проекты декарбонизации в промышленности. В Украине этими деньгами попросту латаются дыры в бюджете. Поэтому увеличение ставки налога не принесет пользы экологии", - отметил Д.Шпенов.



"Перед украинским государством и бизнесом стоят серьезные вызовы: сокращение выбросов по НОВ2, проведение экомодернизации промышленности и введение европейской углеродной пошлины СВАМ. Преодолеть их можно только вместе, находя компромиссные решения. Одним из таких компромиссов может стать з/п № 5600. Его необходимо доработать, предусмотрев вступление в силу не ранее 1 января 2022 года", - резюмировал народный депутат.



МинПром



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