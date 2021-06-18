Китай увеличил производство алюминия По итогам мая 2021 года Китай произвёл 5,45 млн. тонн 10 основных цветных металлов (в апреле – 5,484 млн. тонн), что стало самым низким результатом с октября. Рост показателей в годовом соотношении – 10,3%, сообщает Reuters.



За январь-май объёмы прозводства основных цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, никель, олово, сурьма, ртуть, магний и титан) составили порядка 27 млн. тонн, что выше результата аналогичного периода 2020 года на 11,6%.



На долю первичного алюминия в общем объёме выпуска пришлось 3,32 млн. тонн – на 0,8% меньше предыдущего месяца (3,346 млн. тонн), но на 11,3% больше, чем в мае 2020 года. В течение января-мая Китай произвёл 16,3 млн. тонн первичного алюминия, рост к аналогичному периоду прошлого года – 10%.



Экспорт необработанного алюминия и алюминиевой продукции из КНР по итогам мая составил 439 097 тонн (в апреле – 437 285 тонн, в мае 2020 – 382 935 тонн). За 5 месяцев поставки алюминия за рубеж выросли на 7,5% до 2,162 млн. тонн.



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